شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية خصام 3 أيام بين علي عبد الخالق وأحمد زكى بسبب البيضة والحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الحزن انتابت الوسط الفني ومحبي المخرج على عبد الخالق، فور علمهم بخبر وفاته، مثلما ظهر في وجوه المشيعين المتواجدين بجنازته أو على السوشيال ميديا ممن حرصوا على نعيه متذكرين أفضل أعماله التي تعد من أهم أفلام السينما المصرية بتاريخها مثل "العار"، "البيضة والحجر"، "الكيف"، بالإضافة لغيرها من الأعمال المميزة.

المخرج الراحل على عبد الخالق، وخلال حوار سابق له تطرق لعلاقته الخاصة مع الفنان الكبير الراحل احمد زكي، وتحديداً اثناء استضافته ببرنامج "التاسعة" مع وائل الابراشى، مؤكداً أنه كان طاقة تمثيلية جبارة، وخلال كواليس فيلم "البيضة والحجر" تسبب من كثرة العمل على مشهد من 10 صباحاً، وحتي لـ 10 مساء اليوم نفسه، من ارهاق الكاتب محمود أبو زيد حتي ارتفع السكر عنده قائلاً : "جاتله كومة سكر".



احمد زكي فى مشهد من البيضة والحجر

وأضاف على عبد الخالق: "لم نختلف ابداً انا واحمد زكي إلا بكواليس فيلم حينما صور مشهد وبعدها صٌدم بأننا سنعيده، لأنه لم يغير ملابسه، فرفض وانفعل على المساعد الخاص بي، مؤكداً أنه السبب فرفضت وأخبرته أن ينفعل على لبيسه ولا يرفع صوته على مساعدي، ما تسبب في خصامنا 3 أيام، وبعدها تصالحنا وأخبرني عن غضبه مؤكداً أنني لم أقف معه.



احمد زكى فى 4 فى مهمة رسمية

أيضاً تطرق لكواليس "4 في مهمة رسمية"، وقال قبل الكواليس اجري عملية المرارة في لندن، ومن كثرة توتره وانشغاله بالفيلم، الجرح ما قفلش، وتسبب في صديد، وبدلاً من أن يستمر في المستشفى أسبوع لاسبوعين مكث 40 يوم.