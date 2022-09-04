شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر: لو كنت نقيبًا للمهن الموسيقية هذا أول قرار أتخذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هيثم شاكر إنه لو تم تعيينه في منصب نقيب المهن الموسيقية سيكون أول قرار يتخذه، تحسين معاشات العازفين والموسيقيين الذين اختفوا عن الساحة الغنائية، خصوصًا أن هناك ملحنين وشعراء كثيرون اختفوا ولا أحد يسال عنهم، ولا بدّ من التركيز على هؤلاء، لأن أي شخص ينتمى للنقابة من الممكن أن تختفى الأضواء عنه في الفترة المقبلة وهذا ليس صحيح، وربنا يولى الأصلح على كرسي النقيب القادم لأنه منصب مهم ومتعب.

وأكد المطرب هيثم شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تسجيل حوالى 4 أغانٍ من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم محمد عاطف ومحمد يحيي وأحمد إبراهيم ووليد سعد بالإضافة إلى عدد آخر من الشباب ويحمل عدد من المفاجئات ويقدم فيه مزيكا مختلفة عن البوماته السابقة ويتنوع مابين الدراما والمقسوم والرومانسى ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وتصدر هيثم شاكر مؤخرًا التريند بعد حفله الذى أحياه أمس فى السعودية للمرة الأولى، وعلق قائلا: على صفحته على فيس بوك: "الحمد لله لسانى عاجز عن إنى أوصف كم الفرحة والسعادة اللى حسيت بيها فى أول مرة أقابل فيها الجمهور السعودي الكريم وتحديدًا أهل جدة الغاليين.. حفل أسطورى بما تحمله الكلمة من معنى.. غمرتونى بمحبتكم الكبيرة واعذرونى إنى ما قدرتش أتحكم فى مشاعري بعد الحب الكبير اللي شوفته منكم ما لحقتش أشبع منكم وأكيد لينا لقاء تاني قريب إن شاء الله".

وأحيا النجم هيثم شاكر حفلاً غنائيًا في جدة رفع شعار كامل العدد في أولى حفلاته في السعودية، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها أتعدى حدودى وخليك جنبي وأيامي معاك ومعرفة قديمة وهنتقابل بعدين وغيرها، وبعد الحفلة مباشرة تصدر التريند رقم واحد، ودخل هيثم شاكر في نوبة بكاء، أثناء وصلته الغنائية على المسرح.