حرس دنيا بطمة يمنع محمد الترك من الاقتراب منها!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 05:44 صباحاً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه المنتج البحريني محمد الترك أثناء محاولة دخوله حفلا غنائيا لزوجته الفنانة دنيا بطمة، ولكن الحرس الخاص بها منعه من الدخول والاقتراب منها.

وكان محمد الترك قد أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، مؤكدا أن أشخاصا مقربين كانوا السبب في الانفصال.

ويظهر محمد الترك في الفيديو برفقة شخص يحمل وردا أشار المتابعون أنه كان ينوي إهداءه إلى دنيا بطمة ليصالحها به، لكن الحرس منعه من الدخول، وباءت كل محاولاته في الدخول بالفشل.

وأكد متابعون أن طريقة الحرس في المنع تدل أنهم يمنعونه بأمر من دنيا بطمة.

وكشف محمد الترك مؤخرا سبب انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.