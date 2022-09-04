شكرا لقرائتكم خبر عن جيجي حديد تتجاهل أخبار ارتباطها بـ دي كابريو وصحيفة تصفها بالافتراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاهلت جيجى حديد الأخبار التي تؤكد ارتباطها بالممثل العالمي ليوناردو دي كابريو مؤخراً، بعد انفصال الأخير عن صديقته السابقة كاميلا مورنو، وذلك بعدما التقطت لها عدة صور أثناء سيرها بمفردها في شوارع مدينة نيويورك وفقاً لما ذكره تقرير لـ ديلي ميل مؤخراً.

وأضاف التقرير أن جيجى حديد الذى خمن كثيرون أنها صديقة ليوناردو الجديدة لتضاف إلى قائمة الجميلات اللاتى ارتبطن بالممثل الشهير لم تهتم بتأكيد الخبر أو نفيه، كما ذكر التقرير أن تلك الاخبار قد تكون محض افتراءات واشاعات فقط لن تحسم حقيقتها خلال الفترة الجارية.



جيجى حديد

من المواقع التى أكدت امكانية ارتباط الثنائى Life & St، وأوضحت أن ليوناردو لن يبقى عازبا لفترة طويلة كعادته، كما أشارت التقارير أن فارق السن الذي يصل لـ 20 عام يحبذ تلك العلاقة خاصة أن دي كابريو دوماً ما يرتبط، بفتيات في العشرينات من العمر مثلما حصل مع صديقته السابقة كاميلا ومن قبلها، حيث وصل فارق السن لأكثر من 20 عام أحياناً.



جيجي حديد

وكان موقع "People" نقلا عن مصادر مقربة أن الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو والممثلة وعارضة الأزياء كاميلا مورون اكد انفصال بعد علاقة دامت أربعة أعوام وهذا بعد اشهر فقط من بلوغ كاميلا عامها 25 في يونيو الماضي وكان الاثنان يعرفان بعضهما منذ عام 2018 ولم يكشف علاقتهم رسميا حتى عام 2020 عندما جلس الثنائي بجانب بعضهما في حفل الأوسكار.

ووفقا لما صرح به المصدر لموقع "People" ففي عام 2019 كانت تبدو علاقة الثنائي جادة وكان ليوناردو قد قدمها كحبيبته لعائلته ، وعرفت بعدها بحبيبة ليوناردو ومع حلول عام 2020 ديكابريو صرح أنه يحب القضاء وقته معها ويقضي معها 24 في الأسبوع