شكرا لقرائتكم خبر عن هناء الشوربجى والدة خالد الصاوى في مسلسل "أعمل إيه" وعرضه قريبا على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أسرة مسلسل "أعمل اية" بطولة الفنان خالد الصاوى والفنانة صابرين، يصورون مشاهد العمل بكثافة بالغة، المقرر عرضه على شاشة قناة dmc الفترة المقبلة، وكانت القناة قد كشفت عن البرومو الرسمي للعمل الأيام الماضية، والذى أوضح أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى عن الأبناء والأسرة بوجه عام.

ويجسد الفنان خالد الصاوى شخصية مهندس صوت في التليفزيون، متزوج من الفنانة صابرين والتي تعمل مديرة مدرسة ولديهم 4 بنات، حيث يواجهون مشاكل الأبناء وتحديات الحياة من خلال قصة العمل.

كما تجسد الفنانة القديرة هناء الشوربجى شخصية والدة الفنان خالد الصاوى حيث انها سيدة من الريف، ولكنها تجمع بين السيدة القوية والعاطفية في آن واحد .

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.