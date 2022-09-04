أنغام تنشر صورة على شاطئ البحر وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –وائل توفيق:

شاركت الفنانة أنغام جمهورها ومتابعيها، أحدث إطلالاتها الصيفية على شاطئ البحر، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّقت أنغام على صورتها، قائلة: "مفيش زي ألوان الصيف".

يذكر أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرا حفلًا غنائيا على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وافتتحت بأغنيتها "ونفضل نرقص" من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

واستقبل الجمهور أنغام وظهورها على المسرح بحفاوة كبيرة، بالهتاف والتصفيق، ويشهد الحفل حضور عدد كبير من محبيها وجمهورها، كما حضرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر.