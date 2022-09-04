كيف احتفلت الفنانة هيدي كرم بعيد ميلادها؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –وائل توفيق:

شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها رفقة صديقاتها، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّقت هيدي على مقطع الفيديو، قائلة: "أنا محظوظ للغاية لأنني استضفتكم يا رفاق في حياتي ولقضاء هذا اليوم بين أناس طيبين حقيقيين، الحياة تدور حول الحب والصداقة والأشخاص الحقيقيين الموجودين دائمًا من أجلك لدعمك".

يذكر أن الفنانة هيدي كرم شاركت تجربة جديدة تقوم بها لأول مرة، مع الجمهور من خلال فيديو نشرته عبر موقع "إنستجرام".

ظهرت هيدي وهي تقود سكوتر في شوارع القاهرة، معربة عن سعادتها وخوفها في نفس الوقت: "مبسوطة جدا وخايفة جدا، بعمل حاجة عمري ما عملتها ومكنش ممكن أتخيل أعملها في القاهرة، خايفة جدا عشان مش متعودة بس بصراحة مبسوطة وبفكر اشتري سكوتر".