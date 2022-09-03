شكرا لقرائتكم خبر عن "تسليم أهالى" يحقق 635 ألف جنيه فى السينمات ليلة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "تسليم أهالى" 635,852 جنيه في شباك التذاكر ليلة أمس الجمعة، بعدما حقق إجمالى إيرادات 22 مليونًا و600 ألف جنيه منذ انطلاق عرض يوم 3 أغسطس الماضي، حيث تصدر الفيلم الإيرادات اليومية.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة حب بين بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وهما من عائلة واحدة وتكلل بالزواج ولكن سرعان ما تحمل ليلة زفافهما مفاجئة تغير من حياة ابن بيومي فؤاد "خليل" ويجسده هشام ماجد، وابنة دلال عبد العزيز "زاهية" وتجسدها دنيا سمير غانم.

ويعرض في السينمات حالياً بجانب "تسليم أهالى" أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"بحبك "بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى ويشارك في بطولته هنا الزاهد، حمدى الميرغنى وهدى المفتى، و"عمهم" بطولة محمد أمام وإخراج حسين المنباوى، والدعوة عامة" بطولة محمد عبد الرحمن توتا وأحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، و"خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس وحمدى الميرغنى.