شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى لـ"الخليج 365": على عبد الخالق مخرج عظيم ولا يعوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نادية الجندي لـ"الخليج 365"، ناعية المخرج الكبير علي عبد الخالق، إنه مخرج عظيم وأن الوسط الفني خسر مخرجًا متميزًا.

وأضافت النجمة نادية الجندي أنها عملت معه من خلال عملين الأول الإمبراطورة عن محاربة المخدرات ونجح نجاحًا كبيرًا جدًا، والثاني هو "بونو بونو" وهو فيلم كوميدي، موضحة أنه رغم أن العملين لكل واحد منهما طبيعته إلا أنه أجاد فى عمله بشكل كبير لأنه يجيد تقديم كل الألوان.

وعن علاقتها الإنسانية معه، قالت النجمة نادية الجندي، إن علاقتهما كانت جيدة جدًا وبها حب وتقدير، مؤكدة أنهما كانا صديقين ويتحدثان دوما سويا ويستشيران بعضهما البعض في العديد من الأمور.

واستكملت النجمة نادية الجندي حديثها حول المخرج الراحل علي عبد الخالق، بأنه كان يعيش لفنه وكان ملتزما في عمله ولا يشغل نفسه إلا ببيته وفنه.

واختتمت حديثها داعية له بالرحمة مؤكدة أنه إنسان جميل وعلى خلق وأحد رواد زمن الفن الجميل الذين لا يعوضون أبدا.

المخرج الكبير علي عبد الخالق واحد من رموز السينما المصرية والعربية وواحد من رواد جماعة السينما الجديدة التي حققت نقلة حضارية في السينما المصرية عند تصديها عام 1968لسينما الهزل التي كانت سائدة بعد نكسة يونيو 1967 .

قدم علي عبد الخالق أول أفلامه أغنية علي الممر الذي كان السبب في رفع الروح المعنوية للجنود علي جبهات القتال في مصر وسورية بعد النكسة هزيمة وكان دافعا للصمود وماحققته القوات المسلحة خلال نصر أكتوبر المجيد .

درس في المعهد العالي للسينما قسم إخراج، وعقب تخرجه من المعهد عام 1966 عمل مساعدا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، ومن أشهر هذه الأفلام فيلمه التسجيلي «أنشودة الوداع» الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة ومنها الجائزة الثانية من مهرجان «ليبزج» السينمائي بألمانيا، كما حصل فيلمه «السويس مدينتي» على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970. قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (علي سالم)، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من (مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي)، وجائزة من مهرجان (طشقند) السينمائي. في نهاية فترة السبعينات أخرج مثل (مسافر بلا طريق) 1978، و(فريد شوقي) في (الأبالسة) 1980.[2] شكل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف (محمود أبو زيد) في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (جري الوحوش) 1987، (البيضة والحجر) 1990. بداية من التسعينات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها عبد الخالق ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: (نجمة الجماهير) 2003، (البوابة الثانية) 2009.