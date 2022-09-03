شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تصل القاهرة وتصور "رمسيس باريس" مع حمدى المرغنى ومحمود حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، إلى القاهرة قادمة من بيروت، وذلك لاستئناف تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "رمسيس باريس"، في إحدى مناطق القاهرة القديمة، حيث تجمع المشاهد بين هيفاء وحمدى المرغنى ومحمود حافظ، على أن ينضم باقى الممثلين للتصوير تباعاً.

ويتبقى لفريق العمل 10 أيام فقط وتنتهى أسرة الفيلم من التصوير نهائياً، حيث يدخل بعدها الفيلم مراحل المونتاج والمكساج ليكون جاهزاً للعرض الفترة المقبلة، خاصة أن الشركة المنتجة قررت ان تطرح العمل أواخر العام الجارى، وهو من توزيع سينرجى فيلمز .

فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.