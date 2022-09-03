شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح التجريبى يعلن القائمة القصيرة لمسابقة النصوص التجريبية المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت عن القائمة القصيرة جدًا لمسابقة كتابة النصوص التجريبية المسرحية القصيرة التي كان هدفها حث المسرحيين في مصر والعالم العربي على تقديم أشكال مبتكرة للنصوص المسرحية القصيرة تتمرد على كل ما هو ثابت ومستقر ومألوف من حيث الشكل والمضمون.

وكان قد تقدم للاشتراك في تلك المسابقة 222 نصًا مسرحيًا وصل منها للقائمة القصيرة 69 نصاً توافرت فيها أدوات الكتابة مع الأفكار التجريبية، ووصل للقائمة القصيرة جدًا 10 نصوص يعلن عنها المهرجان قبل الإعلان عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولي، وضمت القائمة (10) نصوص تجريبية مسرحية قصيرة، وكانت على النحو التالي: النص المسرحي "الملائكة أيضًا يخرجون ليلاً على باب الله" للمؤلف علي عبد النبي الزيدي من العراق، والنص المسرحي "وصفة للاستمتاع بالقتل" للمؤلف إبراهيم الحسيني علي من مصر، والنص المسرحي "6g " للمؤلفة عزة حمود القصابي من سلطنة عمان، والنص المسرحي "أعضاء زائدة عن الحاجة" للمؤلفة منال غازي سلمان من العراق، والنص المسرحي "وثيقة الدخول والخروج" للمؤلف خالد توفيق السمان من مصر، النص المسرحي "خروج" للمؤلف يوسف عبدالهادي الريحاني من المغرب، والنص المسرحي "Market Place" للمؤلفة رنا محمد عبدالسلام من مصر، والنص المسرحي "علاقات ديجيتال" للمؤلف أحمد منير أحمد من مصر، والنص المسرحي "الحقيبة" تأليف الأخوين ملص من سوريا، والنص المسرحي "الشيطان" تأليف سعيد علي سليمان من مصر.

الدورة (29) من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تستمر حتى الثامن من سبتمبر الجاري برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.