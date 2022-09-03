شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ كاميلا مورنو صديقة ليوناردو السابقة بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عارضة الأزياء كاميلا مورنو وصديقة النجم ليوناردو دي كابريو السابقة قررت ترك منزلها في ماليبو والانتقال لمقر معيشة جديد، بعد انفصالها المفاجئ عن دي كابريو، وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل مؤخرًا بشأنها، حينما التقطت عدة صور كشفت نقل الأثاث من المنزل، ووجود عدد من أصدقائها أثناء مساعدتها في نقل مستلزماتها.





كاميلا اثناء المغادرة

من ناحية أخرى وفور حدوث الانفصال ارتبط اسم ليوناردو دي كابريو بتقارير وأخبار تشير إلى ارتباطه من جديد وعدم انتظاره لوقت طويل يبقى فيه عازب بعد انفصاله عن صديقته السابقة كاميلا مورنو، إذ أشارت عدة تقارير إلى أن ليوناردو دي كابريو يرتبط خلال الفترة الحالية بعلاقة حب مع عارضة الأزياء الشهيرة جيجى حديد، .. بل وذهبت بعض الأخبار إلى أنهما يتواصلا منذ فترة طويلة وعلى وفاق وتفاهم تام.



اثناء نقل الاثاث من المنزل

Life & Styleوعدة مواقع أخرى أكدت الخبر، وأوضحت ان ليوناردو لن يبقى عازبا لفترة طويلة كعادته، وتلك المرة ستكون صديقته مفاجأة للجميع لما تحظي به من شهرة واسعة، سواء في مجالها أو على وسائل التواصل، مؤكدين أنه ليوناردو وجد ضالته في جيجي حديد.



اثناء حمل الحقائب

كما أشارت التقارير أن فارق السن الذي يصل لـ 20 عام يحبذ تلك العلاقة خاصة أن دي كابريو دوماً يرتبط، بفتيات في العشرينات من العمر مثلما حصل مع صديقته السابقة كاميلا ومن قبلها، حيث وصل فارق السن لأكثر من 20 عام.



ليوناردو دي كابريو وكاميلا