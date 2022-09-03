دينا الشربيني تغني "برج الحوت" في "معكم منى الشاذلي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل النجمة دينا الشربيني، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، يوم الخميس، الساعة 9 مساءً.

وخلال برومو نشرته قناة cbc العارضة للبرنامج، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، تغني "دينا" أغنية الهضبة عمرو دياب "أجمل عيون"، وتحديدا مقطع "والله لأحبك موت.. وأحب برج الحوت".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني مسلسل "المشوار" مع النجم محمد رمضان، في رمضان 2022.

وعُرض للفنانة دينا الشربيني مؤخرًا، مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" على مسرح بكر الشدي البوليفارد، مع بيومي فؤاد وأوس أوس، تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتواصل الفنانة دينا الشربيني، تصوير مشاهدها في فيلم "شقو"، وتجسد خلاله دور "ممرضة"، مع النجوم: عمرو يوسف، أمينة خليل، ومحمد ممدوح وغيرهم.