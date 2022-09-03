بطولة كندة علوش.. اليوم العرض العالمي الأول لفيلم "نزوح" بمهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ79، اليوم السبت، العرض العالمي الأول للفيلم السوري "نزوح" للمخرجة سؤدد كعدان، ضمن مسابقة امتداد الآفاق، على مسرح سالا جياردينو بمدينة البندقية الإيطالية.

ومن المقرر أن يقام عرضين للفيلم السوري "نزوح" اليوم السبت، على أن يقام غدًا الأحد العرض الثالث والأخير بالمهرجان.

تدور أحداث فيلم "نزوح" في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج زجل للإنتاج (سؤدد كعدان)، وبيركلي ميديا جروب (يو فاي سوين) و يشارك في الانتاج أكس نيلو (مارك بوردور)، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولي شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم. بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.

وانطلقت فعاليات الدورة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في 31 أغسطس، ويستمر حتى العاشر من سبتمبر، ببرنامج حافل بالأفلام والأنشطة حيث يحتفل المهرجان بمرور 90 عاما على تأسيسه عام 1932.