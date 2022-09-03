"كنت حاجة حلوة في حياتي".. هاني رمزي ينعى الفنان أمين العسال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نعى الفنان هاني رمزي، الفنان الشاب أمين العسال، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب هاني رمزي: "أمين العسال الله يرحمك يا صديقي.. مش عارف أقول إيه غير إنك كنت حاجة حلوة قوي في حياتي وعند كل اللي عرفوك.. مع السلامة يا صديقي".

يذكر أن المخرج تامر حمزة، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وفاة الفنان الشاب أمين العسال، بعد صراع مع المرض.

وكتب حمزة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمين العسال في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك يا أمين، على قد طيبة قلبه وجدعنتك، سلام يا صاحبي إلى أن نلتقي".

وتعرض أمين العسال لأزمة صحية منذ فترة استلزمت نقله المستشفى، حتى رحل عن عالمنا.

الفنان أمين العسال شارك بأدوار صغيرة في عدة أعمال من بينها "وتبقى الأرض دائما"، "شمال يا دنيا"، "المواطن برص".

وعمل "العسال" في عدد من القنوات كما قدم برنامج بعنوان "فص برلنت" استضاف من خلاله عدد من النجوم.