الاثنين.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة لملتقى أولادنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ينظم ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، مؤتمراً صحفياً، يوم الاثنين المقبل، 15 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصراً بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تنطلق فعالياتها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 15 سبتمبر الجاري.

ويقدم المؤتمر الدكتورة ميرفت أبوعوف المستشار الإعلامي للمؤسسة وأستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، ويحضره عدد من النجوم والشخصيات العامة على رأسهم النجم هاني رمزي وسهير عبدالقادر مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا، والدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة ونائب رئيس المؤسسة.

تتكون لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من المنتج والسيناريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركزالثقافي الروسي، ومعتز الجنيدي، ونازك الألفي، والمطربة هيتا ثاكار.

ومن المقرر أن يتم بث الحفل مباشرةً من خلال صفحة أولادنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

وتشهد هذه الدورة لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، وتتم مشاركة الفرق الفنية - الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن النجم هاني رمزي، يقدم حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة هذا العام.