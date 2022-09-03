محمد عبدالرحمن: الستر والصحة كنز وأوس أوس يطلق على دعوة والدتي "التعويذة" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد عبدالرحمن إن والدته لديها دعوة دائمًا ما تكررها، ويطلبها منها أصدقائه في الوسط الفني، ومن بينهم الفنان محمد أسامة "أوس أوس".

وأضاف عبدالرحمن في لقائه المصور مع "الخليج 365": "الدعوة هي: ربنا يجعل في وجهنا ووجهك جوهرة وفي لسانا ولسانك سكرة، أيوة دعوة الجوهرة والسُكرة، أوس أوس بيقول عليها التعويذة، ويقولي خلي طنط تدعيلنا وأحيانا يقول دعوة الحنجرة والكسبرة".

وعن الدعوة التي يكررها كل الأهالي بينما كان يطلب كل الأبناء من أمهم أن تدعو لهم بالمال والعمل وأمور أخرى، هل يعرفها وكيف اختلفت نظرته لها الآن، قال: "طبعا الستر والصحة، دول أهم حاجتين، ونظرتي ليهم اختلفت 360 درجة، طول ما ربنا ساترك وعايش كويس جدا مش هيفضحك ولا يهينك ولا يذلك، والصحة طول ما أنت عندك الصحة ربنا هيخليك كل حاجة، دول الكنز".

محمد عبدالرحمن يُعرض له حاليا فيلم "الدعوة عامة" إخراج وائل فرج، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، يشاركه البطولة أحمد الفيشاوي وسوسن بدر وأسماء أبو اليزيد.