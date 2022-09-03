محمد عطية يثير جدلا برأيه في الزواج: "الأنسب أتجوز من غير عقد زي المساكنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثار الفنان محمد عطية نجم برنامج "ستار أكاديمي"، جدلا برأيه في الزواج، وحياته الشخصية وأمورا أخرى منها ما تخص المرأة.

وقال عطية، ببرنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات: "أنا تعلمت بمدرسة أزهرية، ودرست الاسلام 16 سنة من حياتي، والمذهب الشافعي كان تخصصي، والدراسة في الأزهر قوتني في اللغة العربية جدا".

وتابع: "فيه حاجات كتير صعب أتقبلها، زي القتل باسم الدين وتعدد الزوجات، ومن يريده ينفذه، لكنه بالنسبة لي مرفوض".

وحول فكرة إن قرار الطلاق يكون بيد المرأة، فقال: "الموضوع أبسط من كدة.. أنا قولت لكل اللي ارتبطت بيهم لو حسيتي انك ما بقيتيش تحبيني امشي، وده سبب كافي بالنسبة لي".

وعن مسألة الزواج في حياته، فأوضح: "أفضل الزواج المدني، وأتزوج على حسب الشخصية نفسها أيا كانت ديانتها (إسلامي، مسيحي)، المهم يكون الشخص اللي قدامي إنسانة، ده لو أنا أتجوزت.. لأن الزواج عرف بشري اخترعوه بسبب الزراعة، ولو أنا بحب إنسانة ليه المجتمع والقوانين تدخل ما بينا؟".

وتابع: "الأنسب أتجوز من غير عقد زي المساكنة، لأن المعظم بيتجوز عمياني مع أن الجنس جزء مهم في العلاقة، وأغلب حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم توافق في الحياة الجنسية، فالأفضل نعيش مساكنة ونشوف ينفع نعيش مع بعض ولا لأ".

وأضاف: "مستحيل أتجوز واحدة لأني شفتها وعجبتني فاروح أتقدم لها ونعيش مع بعض ونخلف، لأن الجواز مسؤولية كبيرة جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عطية مسلسل "حكايات يا كل الناس" الخليجي، من تأليف عبدالعزيز حشاش، ومن إخراج عبدالله تركماني.

وخاض أيضا المشاركة في فيلم "درس خصوصي" عام 2005 ، بطولة هنا شيحة وصلاح عبدالله وحسن حسني.

وكانت المذيعة ميرنا الهلباوي، أعلنت انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

ميرنا كتبت عبر خاصية القصص القصيرة: "سينجل.. الحمد لله على كل شيء".

كان الفنان محمد عطية أعلن ارتباطه بمذيعة الراديو ميرنا الهلباوي، في أكتوبر 2020، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، إذ شارك جمهوره صورة تجمعهما وعلق عليها: "حب".

محمد عطية، بدأ حياته الفنية بعدما نجح في في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي"، فعاد إلى مصر وشارك في بطولة العديد من الأفلام بينها: "درس خصوصي"، "عليا الطرب بالتلاتة".