كتب امير فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - كشفت الفنانة ” آمال رمزي ” خلال استضافتها ببرنامج (نص الكلام) مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” عن اتهامها في قضية دعارة والتي عرفت بإسم (الرقيق الأبيض) وتعود إلى فترة السبعينات واتهمت فيها بشكل رئيسي الفنانة الراحلة ” ميمي شكيب ” .
وتحدثت آمال رمزي عن تفاصيل القبض عليها والتحقيقات في هذه القضية مشيرة إلى أنه تم الزج بإسمها وفوجئت بطرح أسئلة عليها لا تعلم عنها شئ .
فقالت : ” طلبونا وسألونا اسئلة بس حرام مكنش مظبوط .. وللأسف مفيش رجالة، إزاي دعارة بلا ذكر .. تجيب 13 بنت طيب عملوا مع مين واتكلموا مع مين، قابلوا مين ” .
وتابعت عن من قاموا بتلفيق هذه القضية : ” كله (آنا تقول) والقانون مفيهوش آنا .. آنا دي الشغالة اللي دربوها وقالولها قولي كذا .. اعتقد ناس كانت على علاقة بمدام ميمي ورفضت تكمل معاه ” .
وأضافت آمال رمزي : ” احنا أخدنا براءة لعدم صحة التهمة كلنا يعني كل اللي اتقال علينا مش مظبوط .. طلعنا براءة بعد شهرين ومتحبسناش كان بس تحقيق ” .
وأشارت الفنانة آمال رمزي إلى أنها بعد ذلك تلقت عددا من الطلبات لحضور سهرات وهو ما دفعها إلى السفر إلى الأسكندرية هربا من الضغوطات فيما سافرت صديقتها المقربة إلى بيروت .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة تكشف وللمرة الأولى عن اتهامها في قضية دعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.