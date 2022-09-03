فنانة مصرية شهيرة تكشف وللمرة الأولى عن اتهامها في قضية دعارة

كتب امير فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - كشفت الفنانة ” آمال رمزي ” خلال استضافتها ببرنامج (نص الكلام) مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” عن اتهامها في قضية دعارة والتي عرفت بإسم (الرقيق الأبيض) وتعود إلى فترة السبعينات واتهمت فيها بشكل رئيسي الفنانة الراحلة ” ميمي شكيب ” .

وتحدثت آمال رمزي عن تفاصيل القبض عليها والتحقيقات في هذه القضية مشيرة إلى أنه تم الزج بإسمها وفوجئت بطرح أسئلة عليها لا تعلم عنها شئ .

فقالت : ” طلبونا وسألونا اسئلة بس حرام مكنش مظبوط .. وللأسف مفيش رجالة، إزاي دعارة بلا ذكر .. تجيب 13 بنت طيب عملوا مع مين واتكلموا مع مين، قابلوا مين ” .

وتابعت عن من قاموا بتلفيق هذه القضية : ” كله (آنا تقول) والقانون مفيهوش آنا .. آنا دي الشغالة اللي دربوها وقالولها قولي كذا .. اعتقد ناس كانت على علاقة بمدام ميمي ورفضت تكمل معاه ” .

وأضافت آمال رمزي : ” احنا أخدنا براءة لعدم صحة التهمة كلنا يعني كل اللي اتقال علينا مش مظبوط .. طلعنا براءة بعد شهرين ومتحبسناش كان بس تحقيق ” .

وأشارت الفنانة آمال رمزي إلى أنها بعد ذلك تلقت عددا من الطلبات لحضور سهرات وهو ما دفعها إلى السفر إلى الأسكندرية هربا من الضغوطات فيما سافرت صديقتها المقربة إلى بيروت .