شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة مناديل تامر عاشور بعد حفله بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعتاد أن نجد الجمهور في أي حفل غنائي يحمل باقات ورد، أو دباديب، ليهادي نجمه المفضل، لكن حفل المطرب تامر عاشور الذي أقيم في جدة أمس شهد أمرًا مختلفًا وطريفًا في الوقت نفسه، إذ تصدر المشهد "علبة مناديل" مرسومًا عليها صورة تامر عاشور ودون عليها جملة "معلش".

وتصدر النجم تامر عاشور تريند تويتر بعد حفله بالسعودية بهاشتاج مناديل تامر عاشور، ليبحث الكثير من محبيه عن قصة هذه المناديل، ولماذا تم توزيعها في حفل تامر عاشور؟

وتعود قصة المناديل التي تم توزيعها في حفل تامر عاشور، إلى أن المطرب يتميز في الأغاني ذات الطابع الحزين المليء بعبارات عن بالجراح وآلام الفراق، لذا كانت هذه المناديل لفتة طريفة من الجمهور وكأنها تساعدهم على تجفيف دموعهم أثناء سماعهم أغانيه الحزينة خلال حفله.

أحيا النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور ومنها "قولولو سماح "تيجي نتراهن"،"احنا الدنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "أقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، وغيرها.

وطرح مؤخرا النجم تامر عاشور أحدث أعماله الغنائية "هى الناس" كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر وميكس & ماستر صقر، على موقع يوتيوب، والتى يفتتح بها موسم الصيف الغنائى، حيث يستعد عاشور لإطلاق أكثر من أغنية سينجل جديدة خلال الموسم حسب الخطة التي وضعها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن آخر ألبومات تامر عاشور في يناير 2022 بعنوان "تيجى نتراهن"، والذى شمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى، وبلغ عدد الألبوم 10 أغانى هي "تيجي نتراهن"، "تملي"، "احنا الدنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "أقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، "خلتني أحس"، "خليني في حضنك"، "كنت فين".















