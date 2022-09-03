شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تحيى حفلاً غنائيًا فى لبنان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية مايا دياب، حفلاً غنائيًا في لبنان، مساء اليوم السبت، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة موسم الصيف.

وطرحت النجمة مايا دياب، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عيش أحلى سنين" والاغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع هادي شرارة، وكتبت مايا عبر حسابها على تويتر، قائلة:"أغنية عيش أحلى سنين موجودة على كل المنصات علّوا الصوت وانبسطوا قد ما فيكن وأنا هالقد بحبكن".

وقد طرحت مايا أغنية "أمى يا أمى" فى شهر يونيو الماضى وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعى مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم "الأطفال المبتسرين".

وكانت أحيت مايا دياب حفلا غنائيا فى قبرص مؤخرا، وطرحت مايا دياب مؤخرا أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" مع محمود الليثى على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.