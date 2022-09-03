إلهام الفضالة تثير الجدل بهذه الرؤية : ” حلمت إني أصلي وجنبي المهدي المنتظر ” .. ومفاجأة صادمة في تفسيره

كتب امير فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 05:47 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات كضفت من خلالها عن رؤيتها ل (المهدي المنتظر) في رؤية أثناء منامها .

فقالت إلهام الفضالة متحدثة عن تفاصيل ما رأته : ” حلمت قاعدة أصلي ومين اللي قاعد يصلي فينا قدامي ، اللي قدامي شخص على كرسي واللي واقف يامه المهدي المنتظر ” .

وتابعت : ” ما شفت وجهه، شفته من ضهره قاعد يصلي ولابس اللبس الحلو هذا الأخضر اللي خامته تقيلة .. رؤية مو حلم ومكتوب على كمه الكبير المهدي المنتظر ” .

وأضافت الفضالة : ” أنا قاعدة في الحلم أشوف الكم واقرأ، قمت أصرخ بإسمه وفزيت من حلمي وجسمي ينفض فرحانة إني شايفاه ” .

وعلق رجل في تفسيره لهذا الحلم : ” في وجهة نظري التعبير اللي شفته فيه نوع من الصحة، لكن هذه رموز ما اتطرق لها .. فيه شيء يخصها وشيء ما يخصها العام ما راح نتطرق له ” .

وأكمل : ” لكن إن صدقت رؤياها هذه الممثلة بيحصل لها موقف الله أعلم يكون سبب في توبتها وهدايتها .. وهذا الموقف بسبب رجل أصغر منها في العمر هي ليها علاقة معاه ويصغرها بالعمر بشي كبير ” .