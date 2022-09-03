أول ظهور لحبيبة أبو هشيمة الرابعة.. شابة محجبة ومُثيرة وليست جميلة بقدر ياسمين صبري – «صور»

كتب امير فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 05:47 مساءً - بعد طلاقه من الفنانة الشابة ياسمين صبري، مازالت أعين الناس على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في ترقب منهم للتعرف على من هي الزوجة الرابعة التي ستقوم بخطف قلبه، وعلى الأغلب هذه الزيجة ستكون من خارج الوسط الفني هذه المرة، حيث هناك بعض الشكوك حول ارتباطه بمهندسة شابة.

من هي حبيبة أبو هشيمة الجديدة؟

نشرت المهندسة المصرية الشابة دينا أيمن صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» والتي وصفها البعض بأنها تعلن بشكل غير مباشر ارتباطها برجل الأعمال المصري.

حيث نشرت المهندسة المصرية صورة لها وبيدها خاتم باليد اليمني وعلقت على الصورة وقالت: “وعسى القادم كله خير، وعسى الله أن يَهبنا أعظم مما حَلِمنا به”.

المهندسة المصرية دينا أيمن

أحمد أبو هشيمة ودينا أيمن:

شك المتابعون بارتباط دينا أيمن وأحمد أبوهشيمة لا سيما بعدما شارك الأخير صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق “إنستجرام”، وكان يظهر خلفه جزيرة إيبيزا الإسبانية وهي الخلفية ذاتها التي ظهرت في صورة دينا أيمن.

ونشرت بعض الصحف الإخبارية المحلية صورة مقسمة تجمع الاثنين ويتشابه المكان والخلفية في كلتا الصورتين.

أحمد أبو هشيمة

الغريب في الأمر أن دينا حذفت الصورة من حسابها بعد أقل من يومين على نشرها وبعد انتشار تكهنات الجمهور على مواقع السوشيال ميديا.

يُذكر أن أحمد أبو هشيمة تابع الصفحة الشخصية لدينا أيمن على موقع إنستجرام وتسجيل إعجابه بأكثر من صورة قامت بنشرها، خاصة بعد الإعلان الرسمي لانفصاله عن الممثلة المصرية ياسمين صبري.

من هي دينا أيمن؟

دينا أيمن مهندسة مصرية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ونالت درجة الماجستير في مجال هندسة الكمبيوتر والبرمجيات واستطاعت بتفوقها في هذا التخصص أن تحصل على أكثر من عرض عمل لأشهر الشركات مثل شركة إنتل التي عملت بها مؤخراً، وشركة مايكروسوفت التي تعمل بها حاليًا كمديرة برامج، وقد عرفت دينا أيمن بأنها أصغر مدرس مساعد في جامعة نيوجرسي بتخصص هندسة الكمبيوتر.

يُعرف عن دينا أيمن بأنها تعتز ببلدها مصر وخلال تصريحاتها الصحفية قالت: “أعتز ببلدي الأم مصر، وأنا تربيت فيها وعشت بها فترة طفولتي حتى الثانوية العامة، وأنا فخورة بجنسيتي المصرية، وأحب أن أكون من الشخصيات المؤثرة والناجحة للشباب المصريين بقدر استطاعتي”.

وفي نهاية عام 2021 استطاعت دينا أيمن أن تترشح ضمن قائمة أكثر الشخصيات المؤثرة في شمال أمريكا والتي قامت بتصنيفها مجلة فوربس الأمريكية، وكان يضم التصنيف أكثر من عشرة آلاف شخص ووقع الاختيار عليها لتكون ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا تحت سن الثلاثين.

كذلك وقع الاختيار على دينا لتكون ضمن مسابقة ملكة جمال الكون في شهر مارس الماضي وصرحت بشأن اختيارها «كمحجبة» قائله: “الألقاب لا تقيّد أبدًا بسبب الحجاب وأنا هنا لأصنع هذا التاريخ، ولمنح الأشخاص الذين يشبهونني فرصة لتمثيل أكثر من ملياري مسلم حول العالم”.

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