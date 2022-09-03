نجم مسلسل الاختيار 1 يحتفل بخطوبته على الفنانة ” جيهان خليل “

كتب امير فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 05:47 مساءً - احتفل المؤلف والممثل ” إسلام حافظ ” بخطوبته على الفنانة ” جيهان خليل ” معلنا الخبر في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك .

وتضمن المنشور صورة لإسلام حافظ ظهر بها وهو نائما إلى جانب جيهان خليل، وكتب في تعليقه عليها : ” حبيبتي .. أطيب ما رأت عيني .. الله يبارك فيكم جميعا ” .

يذكر أن إسلام حافظ اشتهر بدوره في مسلسل الاختيار الجزء الأول بتجسيده لشخصية (أبو سعد الجنوبي) .. كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل جزيرة غمام .

وسبق وتعاون إسلام حافظ وجيهان خليل في مسلسل “علامة استفهام” الذي عرض في رمضان 2019 .