شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام بعد قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان وإنتر ميلان في إطار الجولة الخامسة من فعاليات بطولة الدوري الإيطالي في المباراة التي ستقام على ملعب سان سيرو.

وتنطلق فعاليات مباراة ميلان وإنتر ميلان في تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل الرسمي لمباراة ميلان وإنتر ميلان

وجاءت تشكيلة ميلان الرسمية على النحو التالي:

حراسة المرمي: ماينان

خط الدفاع: كالابريا، بير كالولو، توموري، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، تونالي، كيتيلير

خط الهجوم: دياز، لياو، أوليفيه جيرو

بينما جاءت تشكيلة إنتر ميلان الرسمية على النحو التالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: ديماركو – دي فري – باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - بروزوفيتش – هاكان - دارميان

خط الهجوم: مارتينيز- كوريا

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان

ومن المّنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة ميلان وإنتر ميلان عبر قناة أبو ظبي الرياضية اكسترا 1 الناقل الوحيد لمباريات الدوري الإيطالي، على ان يتولى التعليق المعلق الرياضي على سعيد الكعبي