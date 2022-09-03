شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات إيجابية لـ فيلم "حديد نحاس بطاريات" بعد عرضه فى مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال الفيلم الروائي حديد نحاس بطاريات تقييمات إيجابية بعد عرضه في إطار فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، وأشادت عدة مقالات نقدية بالفيلم الذي يخرجه وسام شرف.

وعرض فيلم حديد نحاس بطاريات في النسخة الـ 19 من مسابقة جيورناتي ديجلي أوتوري التي تقام بالتوازي مع الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعقب العرض عبر الجمهور عن إعجابه بالفيلم بتصفيق حاد استمر نحو 5 دقائق.

وكتب الناقد ماثيو جوزيف جينر في موقع ICS عن فيلم حديد نحاس بطاريات: عمل مصنوع بإتقان ويقدم مخرجه شيئًا استثنائيًا إذ يغوص بعمق في حيوات هذه الشخصيات التي تستكشف البيئة المحيطة بها وتدرك حقائق عن الرفض من المجتمع.

فيما قال الناقد فابيان لوميرسيير في موقع سينيوربا عن الفيلم: عمل يعيد إلى الأذهان أعمال أكي كاوريسمكي وإيليا سليمان.

وأقيم العرض بحضور المخرج وسام شرف وأبطال الفيلم كلارا كوتور وزياد جلاد ودارينا الجندي وجاوسيكا تشاندرا، والمنتجتان كاتيا خازاك وشارولت فينسنت ومدير التصوير مارتن ريت، والمونتيرة كليمنس ديار، مهندس الديكور توم ماتاي، ومساعدا المخرج أنايس فيرسيني وساندي جالان بيريز وجينا ضو، ومن المقرر أن يعرض الفيلم أيضا صباح يوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري.

تدور أحداث الفيلم حول أحمد، اللاجئ السوري وأحد الناجين من الحرب، والذي يجوب شوارع بيروت باحثاً عن أشياء معدنية ليُعاد تدويرها، ويظن أنه سيعثر على الحب مع مهدية الفتاة ذات الأصول الإثيوبية، ولكن الحب في هذه المدينة يبدو مستحيلاً؛ فهل يتمكن هذان اللاجئان الرومانسيان من العثور على الطريق للحرية؛ في الوقت الذي يتأثر فيه أحمد بمرض غامض يحول جسده ببطء إلى معدن؟

حصل مشروع حديد نحاس بطّاريّات على دعم من المعهد الوطني للسينما والصور المتحركة (CNC)، ومنطقة كورسيكا مؤسسة الدوحة للأفلام ووزارة الثقافة الإيطالية، وصندوق دعم الأفلام الفرانكفوني وMEDIA. كما فاز المشروع بمنحة تسويقية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجائزة المعهد الفرنسي في تونس من منصة قرطاج للمحترفين ضمن أيام قرطاج السينمائية، وجائزة Arte في مهرجان بوسان السينمائي، وجائزة المعهد الوطني للسينما والصور المتحركة في ملتقى دبي السينمائي.

الفيلم من إخراج وسام شرف يشاركه التأليف هالة دباجي ومارييت ديسير، وبطولة كلارا كوتور وزياد جلاد ورفعت طربيه ودارينا الجندي، ومن إنتاج Né à Beyrouth Films وAurora Films وIntramovies التي تتولى أيضاً المبيعات والتوزيع دولياً، وفي فرنسا توزعه شركة JHR Films.

وسام شرف مخرج ومصور ومحرر لبناني فرنسي بدأ عام 1998 العمل في الشبكة الفرنسية الألمانية ARTE مصور ومحرر أخبار وصحفي. وقد غطى منذ ذلك الحين مناطق نزاعات كبرى تتنوع بين لبنان والشرق الأدنى إلى دارفور وأفغانستان وهايتي أو كوريا الشمالية وعمل مع برامج مثل ARTE Info وARTE Reportages وTracks وMetropolis.



فيلم حديد نحاس بطاريات



فيلم حديد نحاس بطاريات