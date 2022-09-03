شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و742 ألف جنيه حصيلة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصرى ليلة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مجموع إيرادات أفلام السينما المعروضة في شباك التذاكر حاليًا لـ 1,742,298 مليون وذلك ليلة أمس الجمعة في شباك التذاكر، وزعت هذه الإيرادات على 6 أفلام هى: "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، وفيلم "عمهم" للنجم محمد إمام، وفيلم تسليم أهالى للنجمين دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وفيلم "الدعوة عامة" لمحمد عبد الرحمن توتا، وفيلم خطة مازنجر بطولة ياسمين رئيس، وخلال السطور التالية نستعرض تفاصيل الأفلام وهى كالتالى:

كيرة والجن حقق 400,084

الفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، سلوى عثمان، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيلم "بحبك" 238,006

فيلم "بحبك" يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط فى حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم عمهم 287,649

فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفى، محمد سلام، هدى المفتى، أيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

فيلم تسليم أهالى 635,852

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

فيلم "الدعوة عامة 43,596

وهو تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

فيلم خطة مازنجر 137,111

بطولة ياسمين رئيس في بطولة فيلم "خطة مازنجر" حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز.