شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا تشارك فى بطولة مسلسل "إيجار قديم" مع شريف منير والشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة فيدرا في بطولة مسلسل "إيجار قديم" الذى يقدم بطولته الفنان شريف منير، المقرر بدء تصويره الفترة المقبلة، ومن إخراج طارق رفعت، والمسلسل دراما اجتماعية يلقي الضوء على قضايا وظواهر مهمة، إذ تدور أحداثه حول عدد من الحكايات الإنسانية التي تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

وتعيش فيدرا خلال أحداث المسلسل قصة حب مع شريف منير، حيث تجسد فيدرا شخصية تدعى "كاميليا" وهى سيدة ارستقراطية غنية، وتقع في حب شريف منير، الذى يقطن في إحدى العمارات التي تدور أحداث المسلسل حولها.



فيدرا

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبدالله، إنتاج كريم أبو ذكرى، ومن الممقرر بدء تصوير خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجارى للعرض نهاية شهر أكتوبر المقبل على شاشة إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقدمت فيدرا أخر أعمالها مسلسل "الجسر" مع النجم عمرو سعد ونيللى كريم ، وعرض الفترة الماضية على إحدى المنصات الرقمية، وهو من إخراجد بيتر ميمى، وشارك في بطولته كلا من خالد كمال، سارة الشامى، محمد علاء ، مها نصار، واخرون .

كما قدمت مسلسل "المماليك" الذي عرض العام الماضى، وشارك في بطولته كلا من رانيا يوسف، بيومى فؤاد، محمد لطفى، وأخرون، تأليف هشام هلال، واخراج حازم فودة .