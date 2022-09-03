شكرا لقرائتكم خبر عن 20 كاتبًا وناقدًا يناقشون أثر التكنولوجيا على فنيات الكتابة المسرحية المعاصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع كتاب ونقاد مسرح من دول عربية وأجنبية لمناقشة قضية آنية ومهمة جدًا في حركة المسرح الحديث وهي تأثير التكنولوجيا علي فنيات الكتابة المسرحية المعاصرة، وأدار اللقاء أ.د عبد الرضا جاسم من العراق الذى أشار لأهمية الموضوع المطروح للمناقشة .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يناقش خلال دورته الحالية (29) عنوان التجريب المسرحي والتكنولوجيا في أكثر من ندوة يتفرع منها عناوين عديدة يتم مناقشاتها ويناقش في هذه المحاور أكثر من 20 كاتب وناقد وباحث مسرحي .

وفي البداية تحدث محمد حسين حبيب من دولة العراق وقال: تتبعت في البحث تاريخ الشخصية الدرامية بين (الرقمية المسرحية) و(السايبورغية السينمائية)، فالثورة الرقمية بدأت ولا تعرف كيف تنتهي، وفي بحثي تتبعت الشخصية الدرامية منذ أرسطو مرورًا بكل المراحل، وحتي اللحظة الٱنية. أضاف أيضًا: السينما دائمًا تحقق التوقعات وهي مقنعة أكثر من المسرح في تناول الكثير من القضايا .

تحدث أيضًا الكاتب والناقد هايل علي المذابي من دولة اليمن عن استبدال كل شيء في حياتنا بالريبوت وبكل تأكيد المسرح أيضًا سوف يناله نصيب، وعرض جزء من تجربة مسرحية صنعها روبوتات وتدور عن هذا العالم نفسه .

وأضاف: ربما كان النص الذي كتبه الروبوت نص مسطح ولكن تجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي " نظام Gpt-2" هو نموذجا، وفي الفترة القادمة سيكون هناك تجارب أكثر .



فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي



فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي



فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي