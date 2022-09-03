إسلام حافظ يعلن خطوبته على جيهان خليل: أطيب ما رأت عيني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الفنان والسيناريست إسلام حافظ ارتباطه الفنانة جيهان خليل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

ونشر إسلام صورة تجمعه بـ جيهان معلقا بقلب وخاتم الخطوبة: "حبي.. أطيب ما رأت عيني.. الله يبارك فيكم جميعاً".

وعلقت عدد كبير من أهل الفن، وقدموا التهنئة لإسلام ومن بينهم: الفنانة حنان مطاوع: حبايب قلبي ألف مبروك ربنا يسعدكوا ويبارك جيجي أجمل البنات، الفنان إيهاب فهمي "ربنا يخليكم لبعض"، محمد دياب "مليون مبروك يا حبيبي.. ربنا يسعدكم".

جدير بالذكر أن إسلام حافظ شارك في رمضان 2022 بمسلسل "جزيرة غمام"، وبمسلسل "توبة"، بينما كان آخر عمل لـ جيهان خليل مسلسل "العائدون" والذي عُرض بنفس الموسم الدرامي.