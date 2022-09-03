32 ناقدا وباحثا سينمائيا.."الاسكندرية السينمائي" يُعلن قائمة أفضل 100 فيلم كوميدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن نتائج استفتاء أفضل مائة فيلم كوميدي في السينما المصرية، والذي أجراه المهرجان بالتعاون مع اتحاد النقاد المصريين.

وتصدر قائمة الأفضل في الاستفتاء الذي شارك به 32 ناقدا وباحثا سينمائيا كل من: عادل إمام (أفضل ممثل)، شويكار (أفضل ممثلة)، فطين عبدالوهاب (أفضل مخرج)، أبو السعود الإبياري (أفضل مؤلف)، بينما تقاسم أفضل ممثل دور ثانٍ كل من رياض القصبجي وحسين إسماعيل.

وأختيرت الأفلام الفائزة بقائمة أفضل مائة فيلم كوميدي من خلال رصد جميع الأفلام الكوميدية التي أنتجت منذ بدايات السينما المصرية وشملت 450 فيلما.

وأكد الناقد أحمد شوقي، بأن الاستفتاء جرى وفق مراحل عدة، حيث تمت مراجعة القائمة للتحقق منها عبر خمسة من خبراء السينما، ثم تم توزيع الاستمارات ومنح فرصة كاملة للمصوتين لمشاهدة الأفلام، لتأتي مرحلة حصر النتائج وفق استمارات المصوتين.

وتابع، أنه لا توجد أفضلية في الفن، وأن نتائج الاستفتاء تعد محاولة لإلقاء الضوء على أعمال مهمة في تاريخ السينما المصرية.

وأضاف: هناك أفلام من الصعب تصنيفها تحت نوع واحد، وكلما زادت قيمة الفيلم يصبح عابراً للتصنيف، وقد عملنا على توسيع قاعدة الاختيار قدر الإمكان، فمثلاً فيلم (البيضة والحجر) للمخرج علي عبدالخالق لم يكن في القائمة الأولى التي قمنا فيها بحصر الأفلام، لكن مع التدقيق والمراجعة رأى خبراء أنه يجب ضمه لقائمة الاختيارات، وبالفعل احتل المركزالـ92 في تصويت النقاد.

ونستعرض لكم قائمة أفضل مائة فيلم كوميدي ومخرجيها بالترتيب وذلك في السطور التالية:

- "إشاعة حب" فطين عبدالوهاب

- "مراتي مدير عام" فطين عبدالوهاب.

- "الإرهاب والكباب" شريف عرفة.

- "ابن حميدو" فطين عبدالوهاب.

- "الناظر" شريف عرفة.

- "الآنسة حنفي" فطين عبدالوهاب

- "غزل البنات" أنور وجدي

- "عيلة زيزي" فطين عبدالوهاب

- "سي عمر" نيازي مصطفى

- "سلامة في خير" نيازي مصطفى

- "لعبة الست" ولي الدين سامح

- "فيلم ثقافي" محمد أمين

-"الزوجة 13" فطين عبدالوهاب

- "الأفوكاتو" رأفت الميهي

-"شمشون ولبلب" سيف الدين شوكت

- "صعيدي في الجامعة الأمريكية" سعيد حامد

- "أرض النفاق" فطين عبدالوهاب

- "بطل من ورق" نادر جلال

- "السادة الرجال" رأفت الميهي

- "أم العروسة" عاطف سالم

- "سر طاقية الإخفاء" نيازي مصطفى

- "غريب في بيتي" سمير سيف

- "يا رب ولد" عمر عبدالعزيز

- "النوم في العسل" شريف عرفة

- "عفريت مراتي" فطين عبدالوهاب

- "البحث عن فضيحة" نيازي مصطفى

- "آه من حواء" فطين عبدالوهاب

- "طير انت" أحمد الجندي

- "الأيدي الناعمة" محمود ذو الفقار

- "صغيرة على الحب" نيازي مصطفى

- "الحفيد" عاطف سالم

- "سمير وشهير وبهير" معتز التوني

- "الشقة من حق الزوجة" عمر عبدالعزيز

- "الكيف" علي عبدالخالق

- "أنت حبيبي" يوسف شاهين

- "عبود على الحدود" شريف عرفة

- "اللمبي" وائل إحسان

- "30 يوم في السجن" نيازي مصطفى

- "إسماعيل يس في الأسطول" فطين عبدالوهاب

- "بحب السيما" أسامة فوزي

- "سكر هانم" السيد بدير

- "لصوص لكن ظرفاء" إبراهيم لطفي

- "مواطن ومخبر وحرامي" داود عبد السيد

- "اللي بالي بالك" وائل إحسان

- "البيه البواب" حسن إبراهيم

- "لا تراجع ولا استسلام" أحمد الجندي

- "سلفني 3 جنيه" توجو مزراحي

- "كده رضا" أحمد نادر جلال

- "بين السماء والأرض" صلاح أبو سيف

- "يا مهلبية يا" شريف عرفة

- "تجيبها كده تجيلها كده هي كده" عمر عبدالعزيز

- "الحاسة السابعة" أحمد مكي

- "نص ساعة جواز" فطين عبدالوهاب

- "أبو حلموس" إبراهيم حلمي

- "سيداتي آنساتي" رأفت الميهي

- "ليلة القبض على بكيزة وزغلول" محمد عبدالعزيز

- "العتبة الخضراء" فطين عبدالوهاب

- "لو كنت غني"، هنري بركات

- "جاءنا البيان التالي" سعيد حامد

- "رجل فقد عقله" محمد عبدالعزيز

- "واحدة بواحدة" نادر جلال

- "المليونير" حلمي رفلة

- "السفارة في العمارة" عمرو عرفة

- "أضواء المدينة" فطين عبدالوهاب

- "عريس من جهة أمنية" علي إدريس

- "الأستاذة فاطمة" فطين عبدالوهاب

- "أحمر شفايف" ولي الدين سامح

- "ليلة سقوط بغداد" محمد أمين

- "البعض يذهب للمأذون مرتين" محمد عبدالعزيز

- "الحرب العالمية التالتة" أحمد الجندي

- "عسل أسود" خالد مرعي

- "أربعة اتنين أربعة" أحمد فؤاد

- "صاحب الجلالة" فطين عبدالوهاب

- "للرجال فقط" محمود ذو الفقار

- "سفاح النساء" نيازي مصطفى

- "إسماعيل يس في الجيش" فطين عبدالوهاب

- "رشة جريئة" سعيد حامد

- "فول الصين العظيم" شريف عرفة

- "حملة فريزر" سامح عبدالعزيز

- "فوزية البرجوازية" إبراهيم الشقنقيري

- "التجربة الدنماركية" علي إدريس

- "انتبهوا أيها السادة" محمد عبدالعزيز

- "عودة أخطر رجل في العالم" محمود فريد

- "أربعة في مهمة رسمية" علي عبدالخالق

- "مرجان أحمد مرجان" علي إدريس

- "همام في أمستردام" سعيد حامد

- "قلب أمه" عمرو صلاح

- "إكس لارج" شريف عرفة

- "مطاردة غرامية" نجدي حافظ

- "عصابة حمادة وتوتو" محمد عبدالعزيز

- "شنبو في المصيدة" حسام الدين مصطفى

- "البيضة والحجر" علي عبدالخالق

- "أخطر رجل في العالم" نيازي مصطفى

- "سمك لبن تمر هندي" رأفت الميهي

- "الحموات الفاتنات" حلمي رفلة

- "البداية" صلاح أبو سيف

- "ورقة شفرة" أمير رمسيس

- "فاطمة وماريكا وراشيل" حلمي رفلة

- "أنا وهو وهي" فطين عبدالوهاب

- "الدنيا على جناح يمامة" عاطف الطيب