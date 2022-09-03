بالفيديو| إلهام الفضالة تزعم: حلمت بـ المهدي المنتظر يصلي أمامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة الكويتية إلهام الفضالة، ظهرت خلاله وهي تكشف عن حلم أو رؤية، حسب تعبيرها، شاهدت خلالها المهدي المنتظر.

وقالت إلهام في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع: "حلمت إني أصلي، ومين اللي بيصلي فينا، قدامي شخص على كرسي بيصلي، واللي واقف يامه المهدي المنتظر".

وتابعت واصفة هيئته: "شفته من ضهره، لبسه الأخضر اللي خامته تقيلة -جسمي بيقشعر-، رؤية مو حلم، ومكتوب على كمه المهدي المنتظر، وأنا قاعدة أسجد وقاعدة أصرخ باسمه قمت من حلمي وجسمي ينفض، فرحانة اني شايفاه".

وفي نهاية الفيديو ظهر صوت لشخص فسر الحلم، قائلا "في وجهة نظري التعبير اللي شفته فيه نوع من الصحة، لكن هذه رموز ما اتطرق لها، فيه شيء يخصها وشيء ما يخصها العام ما راح نتطرق له، لكن إن صدقت رؤياها هذه الممثلة بيحصل لها موقف الله أعلم يكون سبب في توبتها وهدايتها، وهذا الموقف بسبب رجل أصغر منها في العمر".

إلهام الفضالة هي ممثلة كويتية، شاركت في 2022 بأكثر من عمل فني: الجزء الثاني من مسلسل "أمينة حاف"، مسرحية "حلم أمينة"، مسلسل "حوبتي"،