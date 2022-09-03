إيرادات الجمعة.. "تسليم أهالي" في المقدمة و"خطة مازنجر" بالمركز قبل الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام، هي: "الدعوة عامة"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "خطة مازنجر" وحققت أمس الجمعة 2 سبتمبر إيرادات وصلت لـ مليون و742 ألفا و298 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 635 ألفًا و852 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 400 ألف و84 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم" بعد تفوقه على فيلم "بحبك"، إذ حقق 287 ألفًا و649 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 238 ألفًا و6 جنيهات، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفاز بالمركز الخامس فيلم "خطة مازنجر" بعد تحقيقه 137 ألفا و111 جنيه، بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله،

وحصل على المركز السادس والأخير فيلم "الدعوة عامة" محققا 43 ألفًا و596 جنيها، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وأسماء أبو اليزيد.