ريم مصطفى تنتظر عرض "طير بينا يا قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنتظر الفنانة ريم مصطفى عرض مسلسلها الجديد "طير بينا يا قلبي"، خلال شهر سبتمبر الجاري، إذ تواصل العمل على الانتهاء من تصوير كافة مشاهدها، قبل انطلاق المنافسة في الـ "أوف سيزون" بعيدًا عن السباق الرمضاني.

"طير بينا يا قلبي" هو العمل الأول الذي تخوض به ريم البطولة المطلقة، وستنافس من خلاله الأعمال التي سيتم عرضها في نفس التوقيت.

مسلسل "طير بينا يا قلبي" تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى: محسن محيي الدين، هالة فاخر، دنيا ماهر، أحمد صيام، عمرو عبدالعزيز، مصطفى هريدي، وإبرام سمير، وعدد من الأطفال، والعمل تأليف باسم علي الخطيب وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاح أحمد عبدالعاطي.

وانتهت ريم مصطفى مؤخراً من تصوير مسلسلها الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى: محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا، بسنت شوقي.

وشاركت ريم مصطفى في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل suits بالعربي إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.