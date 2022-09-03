الأربعاء.. تكريم يحيى الفخراني وفقرة غنائية يحييها هشام عباس ووائل الفشني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافي، لقاء مع النجم الكبير يحيى الفخراني، في انطلاق الموسم الثقافي والفكري الجديد، في السابعة مساء الأربعاء 7 سبتمبر على المسرح الصغير.

يُقام اللقاء بالتعاون مع ملتقى القاهرة للسينما والدرما العربية، ويشارك فيه بفقرة غنائية النجم هشام عباس والمطرب وائل الفشني، وتديره الإعلامية شافكي المنيري، ومن إخراج الدكتور أشرف أبو النجا، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي.

وخلال اللقاء يتم تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني تقديرا لدوره في إثراء الدراما المصرية والعربية، وتقديمه موضوعات اجتماعية مهمة في أعماله الفنية المختلفة.