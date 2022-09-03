لماذا قال محمود ياسين لـ شهيرة "ضافر رجليكي برقبتهم"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة الكبيرة شهيرة ضيفة على برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر، وتحدثت خلال الحلقة عن زوجها النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وكشفت هل كانت تشعر بالغيرة من المعجبات.

وأوضحت شهيرة "بتدخل لما الاقي واحدة داخلة عايزة تخرب البيت، إنما إعجاب هو قادر يصد وله حدود، لكن لما تكون واحدة عايزة تخرب البيت عايزة تاخده وتتجوزه، لأ طبعا كنت بتكلم معاه".

وأضافت "وهو طبعا كان يقعد يقولي المقص اللي بتقصي بيه ضافر رجليكي برقبة كل الناس دي"، مشددة على أهمية أن يكون الرجل هو مصدر أمان لشريكة حياته، ويجعلها تشعر أنها أهم من أي امرأة أخرى.

شهيرة تزوجت من محمود ياسين وأنجبا الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين.