نجل كاظم الساهر يحرج منى الشاذلي بسبب هذا السؤال

كتب امير فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - حل الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” ضيفا ببرنامج (معكم منى الشاذلي) الذي تقدمه الإعلامية المصرية ” منى الشاذلي ” عبر قناة cbc .
وشهد اللقاء حضور ” عمر ” نجل كاظم الساهر الأصغر والذي تحدث عن علاقته بوالده فأشار إلى أن الأخير ليس أبا ديكتاتوريا في المنزل بل ديموقراطيا .
وأضاف أن والده كاظم الساهر لا يحب الخروج كثيرا ويفضل دائما البقاء في المنزل ولذلك فهم لا يسألونه عن الخروج معهم لمعرفتهم بردة فعله تجاه ذلك .
وخلال اللقاء وجهت منى الشاذلي سؤالا لعمر كاظم الساهر حول شعوره عندما قام والده بالغناء له في حفل زفافه والذي قام به تطوعا منه .. ليفاجئها عمر برده عليها قائلا : ” والله هو شعور عادي .. أبويا معايا ” .
وعلقت منى الشاذلي على ذلك متراجعة عن سؤالها : ” انت صح يا عمر .. أنا بردو بسأل على كاظم الساهر وانت بالنسبالك بابا صحيح .. أما سؤال غريب أوي ” .
https://www.facebook.com/watch/?v=777221783588218&t=145
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