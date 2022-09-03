لن تعرفوها: ديانا حداد تظهر بجسد نحيل ونحافة لا تصدّق.. هل المرض فعل بها ذلك؟.. شاهد شكلها الآن!

كتب امير فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - نشرت الفنانة ديانا حداد عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور لها من داخل الجيم.

ظهرت ديانا وهي ترتدي ملابس الجيم الرياضية فارتدت تيشرت بيج وبنطلون من اللون الزيتي واختارت أن يكون شعرها منسدلا.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعي الفنانة ديانا حداد وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية، وكان اللافت للانتباه ظهورها بجسد نحيل وتغير ملحوظ في ملامحها ولم يتعرف عليها الجمهور.

ديانا حداد عبر ستوري إنستجرام ديانا حداد عبر ستوري إنستجرام

ديانا حداد توجه رسالة لـ ولي العهد السعودي:

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، على تقديم التهنئة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة حلول عيد ميلاده.

وكتبت ديانا، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات “تويتر“: “كل عام وولي عهد السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان بألف خير.. نسأل الله لسموك الصحة والسعادة وطول البقاء.. ميلاد ولي العهد 37”.شؤ

ديانا حداد تطلق ألبوم جديد:

الجدير بالذكر أن ديانا حداد أعلنت عن تفاصيل الالبوم الخاص بها عبر لقاءها أجرته مع احدي المواقع الأخبارية.

أوضحت ديانا أن الألبوم يحمل اسم ديانا حداد 2022 وسيكون الألبوم متنوع اللهجات ومختلف بطريقة طرحه فيكون طرح اغنيتين كل شهر.

أحدث أعمال ديانا حداد:

يُذكر أن اختارت الفنانة ديانا حداد، العودة من خلال ألبوم غنائي جديد يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات حمل عنوان”ديانا حداد 2022″ من إنتاجها الخاص، بدأت بطرحها من خلال أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً، على قناتها بموقع “يوتيوب“.

حملت الأغنية اللبنانية عنوان “مغنجة” تعاونت في كلماتها وألحانها مع إيفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية الميكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر مع سليم سلامة.

والأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان “وحشني شخص” جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، وكلمات الشاعر عدنان الأمير، وتوزيع موسيقي ومكس وماسترينج حسام كامل.

وتردد خلال الفترة الماضية أن ديانا حداد اعتزلت الحياة الفنية، خاصة بعد تداول صور جديدة لها بالحجاب وخلال أداء فريضة العمرة، لكنها أكدت أن اعتزال الحياة الفنية مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، لكنها الآن تمر بمرحلة جديدة من حياتها مليئة بالسلام النفسي والهدوء.

ديانا حداد أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حذف جميع صور حسابها على إنستجرام بشكل مفاجيء.

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