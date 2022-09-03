شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو لن يبقى عازبًا لفترة طويلة.. اعرف حقيقة ارتباطه بـ جيجى حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يومًا تلو الآخر يرتبط اسم ليوناردو دي كابريو بتقارير وأخبار تشير إلى ارتباطه من جديد وعدم انتظاره لوقت طويل يبقى فيه عازب بعد انفصاله عن صديقته السابقة كاميلا مورنو، إذ أشارت عدة تقارير إلى أن ليوناردو دي كابريو يرتبط خلال الفترة الحالية بعلاقة حب مع عارضة الأزياء الشهيرة جيجى حديد.. بل وذهبت بعض الأخبار إلى أنهما يتواصلا منذ فترة طويلة وعلى وفاق وتفاهم تام.



ليوناردو وجيجى وتتوسطهم كاميلا

ليوناردو دي كابريو و جيجي حديدليوناردو دى كابريو لن يبقى عازبًا لفترة طويلة

Life & Style وعدة مواقع أخرى اكدت الخبر، وأوضحت أن ليوناردو لن يبقى عازب لفترة طويلة كعادته، وتلك المرة ستكون صديقته مفاجأة للجميع لما تحظي به من شهرة واسعة، سواء في مجالها أو على وسائل التواصل، مؤكدين أنه ليوناردو وجد ضالته في جيجي حديد.

كما أشارت التقارير أن فارق السن الذي يصل لـ 20 عام يحبذ تلك العلاقة خاصة أن دي كابريو دوماً ما يرتبط، بفتيات في العشرينات من العمر مثلما حصل مع صديقته السابقة كاميلا ومن قبلها، حيث وصل فارق السن لأكثر من 20 عام أحياناً.



ليوناردو دي كابريو وصديقاته

ليوناردو دي كابريو ينفصل عن كاميلا

اكد موقع "People" نقلا عن مصادر مقربة أن الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو والممثلة وعارضة الأزياء كاميلا مورون قد انفصلا بعد علاقة دامت أربعة أعوام وهذا بعد اشهر فقط من بلوغ كاميلا عامها 25 في يونيو الماضي وكان الاثنان يعرفان بعضهما منذ عام 2018 ولم يكشف علاقتهم رسميا حتى عام 2020 عندما جلس الثنائي بجانب بعضهما في حفل الأوسكار.

ووفقا لما صرح به المصدر لموقع "People" ففي عام 2019 كانت تبدو علاقة الثنائي جادة وكان ليوناردو قد قدمها كحبيبته لعائلته ، وعرفت بعدها بحبيبة ليوناردو ومع حلول عام 2020 ديكابريو صرح أنه يحب القضاء وقته معها ويقضي معها 24 في الأسبوع

وفي مقابلة لوس انجلوس تايمز مع كاميلا في ديسمبر2019 تحدثت عن فرق العمر بينها وبين ديكابريو وقالت " هناك الكثير من العلاقات كهذه في هوليود وانا أرى أن المرء من حقه أن يواعد من يريد" وأضافت أنها تشعر بالإحباط بسبب أنه فور أن تبدأ بمواعدة أحدا ما يرتبط اسمك دائما بالشخص هذا.