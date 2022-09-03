شاب عشريني في نصف عمرها.. نجل “نادين الراسي” الأكبر حديث الجمهور على السوشيال ميديا… لن تصدق الصور!

كتب امير فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 02:57 مساءً - في الأيام القليلة الماضية انتشر خبر وفاة المغني اللبناني الشهير جورج الراسي إثر تعرضه لحادث سير مروع، وهذا ما أعاد تسليط الضوء على عائلة الراسي، ولاسيما أن المطرب الراحل شقيق الممثلة نادين الراسي، التي كثر البحث عنها بعد انتشار الخبر السابق

وكان أبرز تلك المعلومات التي شكلت صدمة كبيرة لدي الجمهور أن الفنانة اللبنانية لديها إبن شاب يُدعى “مارك” ظهر معها مؤخرًا في عدة مناسبات ويبلغ من العمر حاليًا 20 عامًا، أي نصف عمر والدته الأربعينية تقريبًا.

أبناء نادين الراسي وزيجاتها:

انجبت نادين الراسي ثلاثة من الأبناء وكان الأول من زوجها حاتم حدشيتي واسمه مارك، وفي العام 2001 ميلادي تزوجت مرة أخرى من الممثل ورجل الاعمال اللبناني أيضا جيسكار أبي نادر لتنجب منه كلا من “كارل ومارسيل”، ومن الجدير بذكره ان نادين لم تنجح في المسيرتين الزوجيتين السابقتين، فقد انفصلت عن ازواجها بعد مرور عدة سنوات من اعلان الزواج، وتزوجت الراسي للمرة الثالثة عام 2019 من رجل يصغرها بالعمر يُدعى مجد دعبول.

من هي نادين الراسي؟

هي واحدة من أشهر الممثلات اللواتي لمعن من لبنان، ولدت في رحبة اللبنانية في عام 1979، وهي شقيقة المغني الراحل جورج الراسي، عملت في بداية نشاطها الفني كمودل وعارضة أزياء، كما شاركت في فيديو كليبات بعض الأغاني، ومن ثم انتقلت صدفةً إلى عالم التمثيل، وذلك عن طريق مسلسل “الباشوات”، وقد أبدعت الراسي كثيرًا في التمثيل واليوم يوجد في رصيدها عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

تصريحات نادين الراسي بعد وفاة شقيقها:

وأطلقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي العديد من الاتهامات والتصريحات الغاضبة في عزاء شقيقها جورج الراسي ظهر الـ29 من أغسطس المنقضي في إحدى كنائس مقاطعة جبيل.

وظهرت نادين الراسي برفقة أسرتها وقد سيطر عليهم الغضب والحزن بعد رحيل شقيقها بسبب حادث الطريق الذي أودى بحياته ورفيقته زينة الرافعي، نتيجة تواجد حاجز أسمنتي في منتصف الطريق وغياب الإضاءة عنه.

وقالت نادين الراسي في تصريحاتها لوسائل الإعلام، إن شقيقها كان سائقا جيدا، ويعلم جيدا أصول القيادة ولكن بماذا ستفيده مهاراته في طريق معتم لا توجد به أية إشارات أو وسائل إضاءة تحميه من الصدام بمثل هذا الحاجز الإسمنتي.

وأطلقت نادين الراسي العديد من التهديدات لمسئولي حكومة بلدها خاصة وزير الأشغال قائلة:” بقلوا لوزير الأشغال.. أنا بعرف وين الطريق.. إذا ما هتصلح ولا تحطوا فوقه لجورج تمثال وتقولوا يا فنان نحنا قتلناك ..لو ما عملت هذا الشيء هيحترق قلبك على ابنك”.

وزير الأشغال اللبنانية يرد على نادين الراسي:

ولم يعف الوزير علي حمية نفسه من التقصير في الحادث الذي تسبب في قتل جورج الراسي وزينة المرعبي، وقال: “لا يمكنني أن أقول لست بالقصر إلا من أمس العصر، فأنا موجود ويجب أن أمارس صلاحياتي ومسؤولياتي إلى أبعد حدود وكل مذنب يجب أن ينال عقابه وفق القانون”.

وظهر على نادين الراسي حالة من الصدمة حيث كان تلطم وتتحسر علة فقدان شقيقها، في الوقت الذي حرص أصدقائها علي تهدئتها.

وقررت أسرة جورج الراسي تشييع جنازته بعد ظهر يوم الاثنين الماضي في الساعة الثالثة بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، فيما تلقت الأسرة العزاء يوم الأحد الماضي من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساء.

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