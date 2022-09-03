الموت يفجع الوسط الفني في مصر

كتب امير فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 02:57 مساءً - أعلن ” هشام عبد الخالق ” نجل المخرج ” علي عبد الخالق ” عن وفاة والده يوم أمس الجمعة عن عمر ناهز ال 78 عاما بعد صراع مع مرض السرطان .

فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” البقاء لله أبي في ذمة الله .. اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك ” .

وأقيمت صلاة الجنازة للمخرج الراحل على عبد الخالق عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة .. ومن المقرر إقامة العزاء يوم الإثنين المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب .

وكان قد كشف علي عبد الخالق في شهر يوليو الماضي عن إصابته بمرض السرطان وانتشاره في أماكن متفرقة في جسده وهي اليد والكتف الأيسر والرئة وعظم الحوض والفخذ الأيمن .

وأشار إلى أنه كان قد بدأ في العلاج عن طريق جلسات الإشعاع بمعدل جلسة يوميا .. وأعلنت وزارة الصحة المصرية بعد ذلك تكفلها بعلاج المخرج علي عبد الخالق .

يذكر أن المخرج الراحل علي عبد الخالق قدم عدد من الأعمال السينمائية البارزة منها أفلام : البيضة والحجر وجرى الوحوش وبئر الخيانة وإعدام ميت والعار والكيف وغيرها .