بعد عملية القلب المفتوح .. محمد عبد الرحمن يظهر بخسارة وزن واضحة في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 02:57 مساءً - استضافت الإعلامية ” منى الشاذلي ” في حلقة الخميس الماضي من برنامجها (معكم منى الشاذلي) الفنان ” محمد عبد الرحمن ” الشهير ب (توتا) وذلك في أحدث ظهور له بعد إجرائه مؤخرا لعملية قلب مفتوح .

وكشف محمد عبد الرحمن الذي ظهر خلال اللقاء بنحافة ملحوظة وخسارة وزن واضحة عما كان عليه من قبل عن كواليس الأزمة الصحية التي تعرض لها .

فأشار توتا إلى أنه ومنذ فترة طويلة ويشعر بالتعب إلا أنه كان لا يرغب في زيارة الطبيب إلى أن ازداد عليه التعب في يوم بعد عودته من تصوير فيلمه الجديد (الدعوة عامة) .

وتابع : ” حسيت إن صدري تقيل أوي وبقيت أكح ورا بعض كتير .. قولت لأ كده المستشفى بقى مش قادر أوكسجيني قل وضربات قلب سريعة جدا ونفسي قليل ” .

وأضاف : ” رحت المستشفى وظبطولي الأكسجين وتاني يوم عندي تصوير، قالولي مش هينفع تخرج النهاردة هتخرج تاني يوم .. فجأة الدكتور بتاع الأمراض الصدرية بتاعي قالهم اعملوله زيادة اطمئنان إيكو على القلب ” .

وواصل محمد عبد الرحمن أنه اكتشف وفقا لأشعة الإيكو أن قلبه يعمل بنسبة 33% فقط وتقرر قيامه بعمل قسطرة استكشافية موجها الشكر لكل الطاقم الطبي الذي أشرف على حالته .

واسنكمل : ” الدكتور قالي بص في قرارات مينفعش ناخدها لوحدنا انت معاك حد من اخواتك، مامتك، مراتك، قولتله اخويا الكبير معايا .. قالي لازم عملية قلب مفتوح، أنا اتخضيت واللي نزل عليا بقيت عمال اقول الحمد لله ” .