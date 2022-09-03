شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الكالتشيو.. فلاهوفيتش يطارد رقم كريستيانو رونالدو التاريخي مع البيانكونيري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يأمل الصربي دوشان فلاهوفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في مواصلة التألق وذلك حينما يخوض اليوم السبت مواجهة مرتقبة أمام فريقه السابق نادي فيورينتينا لحساب مباريات الجولة الخامسة من الكالتشيو.

فلاهوفيتش يأمل في اللحاق برقم رونالدو التاريخي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن نادي يوفنتوس يخوض مواجهة قوية أمام فيورنتينا تلك التي تجمعهما عند حلول الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتساوى فلاهوفيتش مع الهولندي تيون كووبميينيرز لاعب نادي أتلانتا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد مرور أربعة جولات برصيد أربعة أهداف حيث هز سفاح السيدة العجوز الشباك في آخر مباراتين مع كتيبة اليجري أمام كل من روما (1-1) وسبيزيا (2-0)

وكشفت بعض المصادر الصحفية أن المهاجم الصربي لم يسبق له أن سجل في ثلاثة لقاءات متتالية مع الفريق مطلقًا وأوضح موقع فوتبول إيطاليا أن اللاعب الصربي اليافع يأمل لتحطيم رقم الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ يوفنتوس خلال أول 20 مباراة.

وسبق وأن سجل البالغ من العمر 22 عامًا 11 هدفًا خلال 19 لقاء حتى الآن وستكون مواجهة الفيولا هي المباراة رقم 20 له مع الفريق وبات بحاجة لتسجيل 3 أهداف دفعة واحدة ليعادل رقم الدون فهل ينجح في ذلك ؟