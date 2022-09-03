شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل تيموثي شالامي يحضر المؤتمر الصحفي لفيلم Bones and All والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمهرجان فينيسيا السينمائي، حضر الممثل تيموثي شالامي المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمه "Bones and All" وخضع لجلسة تصوير مع طاقم العمل. ويندرج العمل تحت تصنيف رعب كوميدي وهو من إخراج لوكا جوادجنينو وبطولة مارك رايلانس وتايلور راسل و كلوي سيفاني،و سيكون العرض الأول له خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي ومن المفترض أن يطرح الفيلم في دور العرض في 23 من نوفمبر المقبل.

قصة الفيلم تعود لرواية Bones and All للكاتبة كاميلا دي انجيليس، وتعرض نوع من الرومانسية المندمج مع الرعب حيث يدور حول فتاة تسعى لإيجاد والدها و تخوض رحلة للعثور عليه حتى تستطيع أن تجد إجابة عن ما يشغلها و هو لماذا تسعى دائما لقتل من تحبهم، و يركز الفيلم على عرض قصة الحب التي تنشأ بين مارين التي تقوم بدورها الممثلة "راسل" وهى إمرأة شابة تحاول العيش مع المجتمع و لي الذي يقوم بدوره "تيموثي شالامي" وهو شاب متشرد،يبدأ الإثنان في رحلة معا لألاف الأميال التي تأخذهم عبر طرق مخيفة و ممرات مميته في أمريكا،و على الرغم من بذل قصارى جهدهم فإن كل الطرق تعيد لمارين ماضيها المرعب و هنا سيحدد إذا كان يمكن أن ينجو حبهم و سطوما يحدث معهم.

وكان آخر عمل شارك فيه الممثل "تيموثي شالامي" هو فيلم "Don't Look Up"بجانب الممثل العالمي "ليناردو ديكابريو، و كان الظهور الأول لتيموثي على شاشات التلفزيون في عام 2009 عن مسلسل "Low&Order "حيث ظهر في إحدى حلقات المسلسل و من بعده "Loving Leah" وهو فيلم تليفزيوني عرض في ذات العام.

و كانت قد بدأت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في 31 من أغسطس الماضي و من المفترض أن تستمر حتى 10 من سبتمبر لهذا العام و خلال فعاليات المهرجان هناك الكثير من الأفلام التى تجذب الأعين و لعل فيلم "White Noise" وهو فيلم الافتتاح واحدا منهم و هو من بطولة "أدم درايفر" و من إخراج "نواه باومباخ" وهو فيلم "Blonde"وهو فيلم سيرة ذاتيه عن حياة "مارلين مونرو" ، خلال فعاليات المهرجان لن تكون هناك أية إجراءات متعلقة بفحص فيروس كورونا وهذا وفقا لما نشره موقع "Variety"عن لسان رئيس المهرجان.