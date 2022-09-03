شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يختتم صيف 2022 بحفل جماهيرى مبهر فى الساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم النجم تامر حسنى، صيف 2022 بأقوى الحفلات الجماهيرية فى الساحل الشمالى، وسط حضور الآلاف من محبيه، وقدم نجم الجيل لجمهوره وصلة غنائية امتدت لأكثر من ساعتين تفاعل معه خلالها الجمهور بحماس كبير وتحديدًا على أغنياته الأخيرة "هدلعنى" و"ليه طله" و"خدنا مناعة" و"حبيتها يا ناس" و"مبجيش بالطريقة دى".



الجمهور يتفاعل مع تامر حسنى



تامر حسنى يبهر الجمهور

كما قدم النجم تامر حسنى، خلال الحفل بعض من أشهر أغانيه مثل، "كل مرة" و"بنت الاية" و"أكتر حاجة" و"يانا يا مفيش" و"اختراع" و"عيش بشوقك"، كما أبهر الحضور بأدائه المتميز لأغنيتى "ارجعلى" و"كفاياك أعذار".



تامر حسنى يتفاعل مع الجمهور



تامر حسنى يختتم حفلاته فى صيف 2022

وأشاد الجمهور بطريقة غناء الفنان تامر حسنى المميزة خلال الحفل حيث صفقت له الجماهير بحماس أكثر من مرة مطالبينه بإعادة الغناء لأكثر من أغنية، كما قدم تامر أيضًا لوحة استعراضيه كعادته عازفًا على الجيتار.

ومن جانبه، أكد منظم الحفلات اللبنانى ربيع مقبل، أن حفل النجم تامر حسنى هو الأنجح على الإطلاق فى هذا الموسم وقد تخطى بنجاحه جميع النجوم العالميين الذين قدموا حفلات بمصر هذا العام، لافتًا إلى أن حفل النجم تامر حسنى كان الأكثر جماهيرية والأغلى بيعًا وسط جميع حفلات صيف 2022.



تامر حسنى



تامر حسني يعزف على الجيتار فى حفل الساحل



جماهير حاشده فى حفل تامر حسني



جمهور حاشد يزين حفل تامر حسنى



حفل تامر حسنى فى الساحل الشمالى