ميرنا نورالدين تخضع لجلسة تصوير جديدة أمام البحر.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة ميرنا نور الدين، لجلسة تصوير جديدة أمام البحر، خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت ميرنا، صورا من الجلسة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "طلتها الجميلة"، "الجمال عدى الكلام"، "قمر وجميلة"، "حلويات"، "أجمل جميلات الأرض".

يذكر أن، ميرنا نور الدين شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل "دايما عامر".

"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، لبلبة، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، ومحمد محمود، إخراج مجدي الهواري.