"لا تنسي أنني أحبك".. ماجد المصري يوجه رسالة لابنته "داليدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان ماجد المصري، رسالة لابنته الصغرى "داليدا" عبر السوشيال ميديا.

ونشر ماجد، صورة تجمعه بابنته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إلى ابنتي داليدا.. لا تنسي أنني أحبك".

ماجد المصري كان متزوجا من السيدة منى إش إش وأنجب منها ولد وبنت "أحمد وماهيتاب"، وعقب انفصاله عنها، تزوج من السيدة رانيا أبو النصر.

من ناحية أخرى، شارك ماجد المصري في مسلسل "توبة" رمضان 2022، دارت أحداث العمل في منطقة شعبية مصرية عتيقة بمدينة بورسعيد الساحلية، ويعيش الهارب من ماضيه المجهول أحمد السيد عبدالتواب "توبة" وسط حارة منذ سبع سنوات بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارد "توبة" لينغص عليه صفو حياته.

"توبة" بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.