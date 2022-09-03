غياب نجوم الفن وظهور طارق النهري.. تشييع جنازة علي عبدالخالق (20 صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- زياد أحمد:

شهدت جنازة المخرج الكبير علي عبدالخالق غياب نجوم الفن، إذ تم تشييع جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم السبت 3 سبتمبر في مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور عدد قليل من الفنانين.

وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، والدكتور خالد عبدالجليل، والمخرج خالد جلال، المخرج عمر عبدالعزيز، والدكتور أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر، كما ظهر لأول مرة في مناسبة اجتماعية منذ حصوله على عفو رئاسي الفنان طارق النهري، وإطلاق سراحه في يوليو الماضي.

علي عبدالخالق رحل عن عالمنا مساء الجمعة 2 سبتمبر، عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أعلن قبل شهر تقريبا، خوضه لمعركة شرسة مع المرض.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.