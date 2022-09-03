"اكتشفني وإضافة كبيرة في حياتي".. ماذا قالت إلهام شاهين عن علي عبدالخالق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، المخرج الكبير الراحل علي عبدالخالق، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكتبت إلهام، عبر حسابها على إنستجرام: "الله يرحم المخرج العظيم علي عبدالخالق، مخرج عظيم.. أول من إكتشفني وقدمني في فيلم العار ثم الفيلم التليفزيوني إنهم يسرقون عمري ثم فيلم الجنتل ثم فيلم عليه العوض ثم مسلسل نجمة الجماهير، وأيضا فيلم خادمة ولكن.. فيلم كوميدي رومانسي غنائي، أنا قدمت معه أدوار مختلفة دائما".

وأضافت: "هو إضافة كبيرة في حياتي الفنية، وتاريخ طويل جمعنا في أعمال أعتز بها جدا.. مخرج رائع أثرى الحياة الفنية بأفلام قيمة.. الفنان لا يموت ويعيش بأفلامه".

ورحل عن عالمنا المخرج الكبير علي عبدالخالق، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تم الإعلان عن إصابته بالمرض قبل شهر تقريبا، ليرحل عن عمر يناهز 76 عاما.

وكان الناقد الأمير أباظة، كشف عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن إصدار وزير الصحة قرار بعلاج ورعاية المخرج الكبير علي عبدالخالق.

وكتب "أباظة": "كل الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة لشمول المخرج الكبير الأستاذ علي عبدالخالق برعايته وإصدار قرار العلاج، تمنياتي بالشفاء العاجل للمخرج الكبير".

وكان المخرج الكبير قد أعلن عبر قناة dmc، إصابته بمرض السرطان، كما كشف عن خضوعه لعدد من جلسات الإشعاع.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.