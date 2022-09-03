بعد أزمته مع ميريام فارس.. رسائل متبادلة بين فارس كرم ولطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وقعت رسائل متبادلة بين الفنان اللبناني فارس كرم والفنانة التونسية لطيفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب فارس كرم، عبر حسابه على تويتر، موجها حديثه للفنانة لطيفة: "انتي فنانة كبيرة وانتي حبيبة قلبي وغالية عليا، وأنا بكبر بس يكون اسمي حدّ اسمِك ومع تاريخِك اللي بيشرّفني.. وانتي بتعرفي كتير منيح مدى تقديري واحترامي لالك.. لطيفة".

وردت لطيفة، على رسالته، قائلة: "وأنا بحبك جدا وبحترمك جدا، ربنا يوفقك في حياتك ويحفظلك أهلك وينجحك في شغلك يا حبيبي".

يذكر أن أزمة وقعت خلال الأيام الماضية بين الفنان فارس كرم والفنانة ميريام فارس، بدأت القصة حينما أبدى الفنان فارس كرم اعتراضه على حجم صورته بالبوستر الدعائي لحفله مع ميريام فارس مقارنة بصورتها، ضمن فعاليات موسم جدة الغنائي، ما أدى لانسحابه من الحفل بعدما أكد أن "ميريام" خلف الأمر.

في أحد البرامج رد "كرم" على أسباب انسحابه من الحفل بعدما أكدت ميريام أن الشركة المنظمة هي من طلبت ذلك، ليعلق فارس كرم: "مش رح رد على نفسية محمضة"، متابعا: "إي هالقد نفسيتها محمضة ونص وزيادة".

وفي برنامج "ذا إنسايدر" قالت الفنانة ميريام فارس تعقيبا على ما حدث: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب".

وأضافت: "كانت فكرتي عنه مختلفة، وسألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، وكان الرد أنه بيعرف، بدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

أثار رد ميريام فارس غضب الفنان فارس كرم، الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بحب ذكرك أيام ما كنتي تغني بالأوتار وتركضي وتتصوري معي آخر الليل، والباقي بتعرفيه منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا".

ولم يتوقف الأمر على رد "كرم" بل قام بتفعيل "هاشتاج" مسيء ما أثار حفيظة "ميريام" بعدما قام بسبها.

على الفور ردت ميريام فارس عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: "شكلك ما تحملت الحقيقة، بالقضاء رح خليك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف امرأة لأنه ما طلع راس معها".